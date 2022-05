220 talleres de Barcelona y L’H tendrán sus puertas abiertas del 21 al 29 de mayo para que podamos chafardear y charlar con artesanos, diseñadores y artistas en su hábitat natural. Hacer un resumen de las 140 actividades que se organizan durante estos 9 días es misión imposible, pero a mi me encontraréis haciendo velas con to:from, ensuciándome las manos en Born to Clay y usando un telar por primera vez en mi vida en Studio M14.

Este miércoles nace Sophie Gastrobar, la hermana pequeña y rebelde de Casa Rafols. Ya os adelanto que hay muy buena genética en esta familia. Otro recién nacido que va pisando fuerte es el nuevo Bar La Camila. Un bar de toda la vida (¡podrás desayunar pan con aceite, sal y chocolate!) con toque setentero, pero en el que también encontrarás café de especialidad, cervezas artesanales y vinos naturales.

Y esto puede ser bastante chulo: Buo dice ser “el supermercado más barato de España”, eso no lo sé con seguridad (aunque he comprobado la información de su comparador de precios Buo vs. Mercadona vs. Amazon y parece bastante fiable). Lo que sí sé es que es el primer supermercado de compra colectiva de España. Básicamente te permite comprar en grupo y directamente del proveedor, abaratando la cesta que, en los tiempos que corren, ya es mucho.