Jueves

Si puedes soportarlo: Carrer de Txernòbil, un monólogo basado en una novela de la ganadora del premio Nobel Svetlana Aleksiévich sobre el amor, la pérdida y los horrores de un desastre nuclear.

Si las bacterias y los hongos te parecen maestros fascinantes (y si aún quedan entradas): Understory, 1 con Xesca Salvà y Marc Villanueva.

Viernes

Si quieres divertirte y ayudar a Ucrania al mismo tiempo: Echoes of Ukraine.

Si en el PS23 quieres decir que las viste en un oscuro local en Sants el año pasado: Delight (Naima Ventura y María del Río) en la Sala Taro.

Sábado

Si te apetece recordar la Barcelona de antes en la que curioseabas delicias artesanas que salían de tu presupuesto: All Those está de vuelta en el TNC.

Si te preguntas cómo se verán las cosas una vez que los humanos se hayan ido: se inaugura “Deshacer – Borrar – Activar”.

Si quieres reconquistar a tu ex y/o ver cómo una leyenda de TikTok que firmó con Warner canta reggaetón fuera de su habitación: Dudi o “No te decides” en Laut.

Domingo

Si hace mal tiempo o la última factura de la luz se ha comido tu presupuesto cultural: entrada gratuita a la mayoría de los museos de la ciudad. TimeOut ha hecho una lista. Son muy buenos haciendo listas.

Lunes

Si no te molesta que hombres blancos hagan música negra si la hacen bien: el soul psicodélico de los Monophonics de San Francisco en Razz.

Miércoles

Si tus amigos te han dicho repetidamente de te tomes una chill pill: el brasileño Sessa en solitario con Grandeza, una oda a la sensualidad.

Si quieres que te recuerden por qué no compras en Amazon: el periodista Alec MacGillis habla sobre su libro A l’ombra d’Amazon. Una història del nostre futur.

Nominados en la categoría “Compra ahora y baila luego” (CAYBL)

Si quieres que te sorprendan y que te cuenten una historia sin palabras: After All Springville de Miet Warlop.

Nominados en la categoría “Cuando quieras”

👉 Si crees que el mundo ya no tiene ningún sentido y necesitas a alguien que lo ponga en perspectiva: “El resumen de todo” presentado por Kike García de El Mundo Today.

👉 Si los Oscar te vuelven tan loco como a Will Smith y no quieres esperar al D’A para ver cine alternativo de calidad: el festival online Mujeres de Cine.