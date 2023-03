Hoy he matado la primera cucaracha de la temporada (en 2023 son igual de gordas y feas que siempre), he regalado flores (lo recomiendo mucho) y he intentado explicar a una persona que amo por qué mola decorar ramitas con huevos (misión imposible). Ha sido un gran día pero la semana que viene será aún mejor:

Jueves 23: mientras Berto Romero lanza su nuevo show ‘Lo nunca visto’ en el Teatre Coliseum (25 €), los chicos de Massa Comedy organizan un open mic gratuito en el Rouge, un cocktail club bien bonito al lado del metro Paral·lel: 4 mujeres, 4 hombres, en cast y cat. El D’A Film Fest también se lanza, en la ocasión de su decimotercera edición, con la película francesa Crónica de un amor efímero (tráiler) y aquí tienes toda la programación del festi. Yo, al no orientarme mucho, escribí a mi cine-persona de referencia Lucía que me ha respondido con un ‘difícil, no conozco ni el 80 %. Mucho director emergente, mucho cine francés. Mi opinión no tiene peso alguno’. Siento disentir y os iré listando sus recomendaciones según día. Spoiler alert, la peli de clausura es su favorita.

Viernes 24: si os dedicáis al ‘diseño’, os sonará el festival OFFF porque trae y atrae las estrellas nacionales e internacionales de este mundillo. El anfitrión es el DHUB y el precio de la entrada es predeciblemente alto, pero han equipado una ‘Fun Zone’ con comida, birra y transmisión en directo de las charlas a las afueras para los autónomos de mierda autóctonos. Aquí lo dejo y vuelvo al D’A porque estrenan The Eternal Daughter de Joanna Hogg con Tilda Swinton en la Sala Chomón de la Filmo. O como diría Lucía: ‘De Joanna Hogg no he visto nada, pero si tuviese que elegir una sería La hija eterna, ¡porque a los festivales se va a ver estrenos!’. Pero la verdadera noche del viernes empieza – y acaba – en la Plaça Reial donde Sidecar celebra sus 40 años. ¡40! ¡¡40!! Una de mis ilustradoras favoritas, Cristina Daura, inaugura su expo a las 17 h y después la fiesta continuará durante 40 horas.

Sábado 25: nuevo día, nuevos planes, mismo ritmo. En Sidecar encontraremos Radio 3, Queralt Lahoz y vecinos de la plaza. Por la tarde, IN_PRESCINDIBLES o Amics Imaginaris o La mort del gènere Radioshow. Si sois fans de Eurovisión, ya tenéis vuestra entrada para esta cosa y si os mola todo lo colombiano (arepas + tropical bass), nos veremos en la Lleialtat Santsenca. P.D.: Hay un Soundit y he encontrado un concurso de Air Guitar en una librería.

Domingo 26: el documental Cross Dreamers en el marco del Moritz Feed Doog.

Lunes 27: Foudre (tráiler) en el marco del D’A.

Martes 28: creo que van a transmitir la charla de Maggie O’Farrell en directo ya que las entradas están agotadas y el D’A se pone sexy con Anhell69. Lucía: ‘una premisa tan loca que creo que habrá que ir’.

Miércoles 29: todavía dentro del marco del D’A pero ¡ojo!, esto es un concierto audiovisual con el archivo súper 8 de Iván Zulzueta en pantalla grande y la música de J de Los Planetas (en Paral·lel 62).

