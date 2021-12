Per fi torna el que més ens agradava del Nadal: els mercats. El nostre preferit? Festivalet, la fira top top de disseny i artesania contemporània que torna després de dos anys de… en fi.

Dissabte 11 i diumenge 12 de desembre, es reuniran en un mateix espai (aquest any, en una nova ubicació, la Fàbrica de Creació Fabra i Coats) un centenar d’artesans, dissenyadors i artistes independents que produeixen a petita escala i fora del circuit comercial habitual.

En aquesta edició: fotografia meets brodat, baguettes que destapen joies, mètodes ancestrals que permetran a qualsevol fer els seus propis cosmètics naturals a casa, kits de segells, editorials independents que promocionen artistes per emergir, complements radicalment sostenibles… i més i més disseny, artesania i sostenibilitat perquè els Reis Mags es quedin sense excuses per no comprar local. Aquí el link amb el cartellàs de participants que podràs conèixer en persona.

I, la millor de les novetats, també hi haurà una zona de gastronomia a l’aire lliure on podràs fer-te un vermutillo, picar coses boníssimes fetes amb molt d’amor o prendre una deliciosa tassa de cafè calent. Ara la qüestió és triar si anar-hi dissabte, diumenge o dissabte i diumenge.

Quan: 11 i 12 de desembre

On: Fabra i Coats (Sant Andreu)

Entrada: 2€ directament a taquilla (gossos & menors de 12, gratis)