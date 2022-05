» El 7 i 8 de maig es celebrarà al Camp de Sant Pau la Jam de cultura urbana que posa sobre l’escenari cossos i cultures diverses sobre memòries passades, presents i futures.

» Teatre Arnau, la xarxa del Camp de Sant Pau amb Xamfrà organitzen la Jam de Cultura Urbana al Raval de Barcelona. Dos dies d’espai Cultural per compartir, aprendre i conèixer la Cultura Hip-Hop al Raval.

2 de maig del 2022. El 7 i 8 de maig, com a part de la programació del Teatre Arnau del 2022, tindrà lloc la Jam de cultura urbana, un programa d’arts vives que mostrarà cultura hiphopera als Jardins de Sant Pau del Camp.

Els dos dies dedicats al hiphop comptaran amb la participació de diferents col·lectius dedicats al graffiti i l’skateboarding i amb scooters, Bboys, rapers/es i Dj’s.

L’espai escènic es situarà al costat de la pista de bàsquet del parc dels Jardins de Sant Pau del Camp.

La programació de la Jam de Cultura Urbana

📅 Divendres 6 de maig

Inici del graffiti al Mur de Tàpies. Els i les artistes plàstics SOEM, ZURIK i JEBA pintaran amb estil hiphop una part del mur del carrer Tàpies. L’acció durarà dijous matí, divendres tarda i dissabte.

📅 Dissabte 7 de maig

MATÍ

11h a 11.30h DJ Drako + zona graffiti + Skate + BMX + scooters + dansa.

11.30 a 12.30h Tallers de dansa urbana amb BGirl Movie, Luntaic Crew, Markitus, Brodas Bros. Masterclass per aprofundir en les diferents tècniques per aprendre a ballar.

12.30 a 14h Dj Enzo. Espai dirigit a principiants del món de les danses urbanes. Convocatòria oberta a totes les entitats de la ciutat que facin tallers de danses urbanes.

TARDA

16:30 a 19:15h The Beatsons Dj Enzo i Dj Walid, batalla de dansa de participació lliure.

19:15 a 19:45h Batalla final i entrega de premis.

19:45 a 20h: Animació de DJ Walid.

20 a 20:30h: Actuació de Lbeel.

20:30h a 21:00h: Actuació de Pielroja i Zumbiman.

📅 Diumenge 8 de maig

MATI

11h a 11:30h DJ Drako + graffiti + skate + BMX + scooters + dansa.

11:30 a 13h Taula d’experiències amb Ràdio Xamfrà. Diferents convidats de l’àmbit de la cultura urbana reflexionaran d’experiències pròpies i de com veuen la salut de la cultura urbana.

13 a 14h BMX Pump Track. El col·lectiu The Cut BMX faran demostracions de piruetes, exercicis i dinàmiques realitzades amb bicicletes BMX al Pump Track del Parc.

TARDA

17 a 18h DJ animació + graffiti + skate + BMX + scooters + dansa.

18 a 19:30h Micro obert. Espai amb micròfon obert i amb música de fons per qui vulgui pugui cantar, fer rimes, rapejar…

19:30 a 20:30h Música. Espai Lliure.

La xarxa del Camp de Sant Pau

Fa més de tres anys que des de les entitats al voltant del parc es treballa per canviar la imatge del Parc. Es va crear una taula de treball que ha esdevingut una agrupació d’entitats anomenada El Camp de Sant Pau. La xarxa del Camp de Sant Pau és conformada per Impulsem, Can Ricart, l’Arnau Itinerant, el Conservatori del Liceu, l’Ermita de Sant Pau del Camp, el Servei de Dinamització del Raval, el Districte de ciutat Vella i Xamfrà Ràdio.

L’Objectiu general és la programació d’accions comunitàries i culturals a l’espai públic que projectin una imatge positiva de l’espai dels jardins i a l’hora reforcin la idea de lloc per teixir relacions, fer vida comunitària i mostrar la diversitat del territori. Aquest indret és els jardins de Sant Pau del Camp i el carrer de les Tàpies, com espais comunitaris que queden com la plaça de darrere del Teatre Arnau, com un punt de vida, implicació i de repensar altres formes d’experimentat l’espai públic.

Aquesta Jam de Cultura Urbana és la primera de les 4 fites de l’any. El 15 de juliol es pensa en celebrar l’Estiu al Parc, amb una actuació de micro-drama en col·laboració amb la companyia La Danesa i el seu projecte S.I.D.A; a l’octubre es vol celebrar una jornada sobre memòria històrica i oficis del teatre del segle XIX; i més endavant s’hi portarà l’obra ‘Monòlegs a la Plaça’, peces de teatre fòrum amb Nus Teatre, sobre relacions de poder i temàtiques racistes i de violències masclistes.

L’Arnau, un model de teatre públic amb gestió comunitària

El Teatre Arnau és un teatre de titularitat pública i gestió comunitària, és a dir, que és el veïnat i entitats diverses dels tres barris (Raval, Sant Antoni i Poble-sec) i de la comunitat de les arts escèniques qui creen i produeixen els projectes col·lectivament a partir de l’Assemblea Arnau i dels seus diversos espais de participació. Va néixer l’any 2015 a partir de les reivindicacions fetes per una plataforma ciutadana de veïns i veïnes, amb treballadores culturals del món de les arts escèniques.