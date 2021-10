Cal.lum és moda sostenible. Dissenyen i imprimeixen cada peça al seu taller artesà a Barcelona i la seva producció és de comerç just i feta amb materials orgànics certificats. Si corres les cortines, els trobaràs serigrafiant la teva roba a mà, amb cura i atenció pels detalls. I, molt probablement, estarà sonant post-rock de fons.

Els seus valors: estètica amb ètica. Less is more. El sentit de l’humor és important. Roba pels dies assolellats i nits estrellades. Creen visions portables d’un món més conscient.