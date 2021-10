A quin barri estàs i per què?

Estem al Poblenou, a l’antiga fàbrica industrial Can Picó on ha nascut el BiciHub. Hem rehabilitat l’espai perquè sigui el centre de referència de la mobilitat sostenible i el món de la bicicleta.

què haurien de saber els que venen per primera vegada?

Biciclot som una iniciativa que promocionem l’ús de la bicicleta on treballem amb projectes socials i amb perspectiva de gènere. Fomentem la reutilització i recuperació de bicicletes a través de l’economia circular. T’ajudarem i et donarem recursos per tot el que necessitis de la bicicleta.

No hi ha un altre projecte a Barcelona… on aprendre de mecànica de forma autònoma i amb la seva pròpia marca de bicicletes reutilitzades i recuperades.

Ens parleu del vostre producte preferit?

Les nostres bicicletes que recuperem i reutilitzem a traves d’un procés de producció amb consciència social i amb el medi ambient. Cada bicicleta és única, feta a mà i amb un disseny original.

Què faries amb 100.000 euros?

Facilitar bicicletes a entitats i persones per tenir una mobilitat més sostenible i saludable!

Nombra els teus projectes i comerços locals barcelonins preferits:

Mensakas són una alternativa responsable de repartiment que lluiten pels drets laborals oferint serveis de delivery i missatgeria Aa Barcelona i El Ciclo Barcelona, la botiga més original de la ciutat per comprar-te una bici de segona mà, llogar-les i veure art fet de bicicletes antigues.

Què feu per la sostenibilitat i medi ambient?

Donem una segona vida a bicicletes que estaven en estat d’abandonament a través de la prevenció de residus. Recuperem i reutilitzem materials i components intentant allarga la seva vida. Treballem amb entitats i centres educatius per fomentar una mobilitat més sostenible, més verda i de proximitat. Oferim cursos per aprendre anar en bicicleta i de mecànica per fer de les ciutats espais més verds per posar al centre a les persones.