Desde…

2021.

¿En qué barrio estás y por qué?

Somos una tienda online, no tenemos tienda física, pero nacimos en Barcelona.

¿Qué deberían saber los que compran por primera vez?

Que encontrarán un montón de productos ideales para hacer un regalo o darse un capricho y empezar con un armario sostenible, poco a poco. Disfrutará de la experiencia de compra porque conocerá la trazabilidad de los productos que vendemos y sus historias.

No hay otro proyecto en Barcelona que…

Te ponga en bandeja los productos de moda y accesorios locales más bonitos y de las marcas más comprometidas.

¿Nos hablas de vuestro producto favorito?

No podemos escoger uno… nos gustan todos! Tenemos más de 600 productos y razones por las que decir ciao ciao al fast fashion. Amancio, so sorry, pero chico el planeta se nos va a la mierxx, hay que hacer algo!

Describe vuestro espacio como si fueras poeta…

Nuestro espacio es el colectivo. Estamos enamoradas de las marcas bonitas, de la gente luchadora y comprometida que se atreve a hacer las cosas de manera alternativa, y por eso decidimos crearlo. The local collective, es una selección de marcas con las que inspirar y fomentar un consumo más responsable.

¿Qué harías/haríais con 100.000 euros?

Eventos, talleres, charlas que conciencien y cambien sus hábitos de compra por productos elaborados a fuego lento. Eso y comprar churros en cantidades industriales ;)

¿Una persona que morirías para ver pasar por la puerta de tu local un día y el porqué?

Nos encantaría hacer un directo de Instagram con Isa Calderón y Lucía Litjmaer de Deforme Semanal. ¡Risas aseguradas!

¿Si tu shop fuera un animal, qué animal sería?

Un galgo, como Lope ;)

Nombra hasta 3 bares, restaurantes, shops o locales barceloneses favoritos:

Chandalstore, La Beckett, 035 BAR.

¿Qué hacéis por la sostenibilidad / medio ambiente?

Seleccionamos marcas respetuosas con el impacto medioambiental que respeten las condiciones laborales de sus proveedores/trabajadores, y que no produzcan siguiendo las modas. A nivel personal vamos muy a tope con el reusar, reciclar y reducir, pero sin volvernos locas ni radicales, estamos todas aprendiendo.