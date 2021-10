Què haurien de saber els que compren per primera vegada?

Que si se subscriuen a la Newsletter tenen un 10% de descompte! ;)

No hi ha un altre projecte que …

sigui com TOCS, doncs, TOCS ja està creat, però tenim ganes de compartir-ho!

Ens parleu del vostre producte preferit?

El meu producte preferit és la MAX! La bossa més gran que fem. La podràs omplir amb tot el que vulguis: els llibres, el moneder, la carmanyola, les joguines dels petits… tot hi cap! Màxima capacitat en el mínim pes gràcies al seu disseny i els materials lleugers amb què està confeccionada. Quan compres un TOCS, sigui el model que sigui, el reps a casa gratuïtament i amb totes les garanties!

Si fóssiu un lloc del món, quin seríeu?

Barcelona.

Què faríeu amb 100.000 euros?

Amortitzar hipoteca! jajaja

Anomena fins a 3 negocis barcelonins preferits (el teu no):

Nansa, Iorana & Ladyloquita

Què és el que ningú sap sobre la teva marca / projecte?

Poca gent o ningú sap que la meva àvia confeccionava bosses.

¿Si la teva shop fos un animal, quin seria?

Un ós polar.

Què feu per la sostenibilitat / medi ambient?

Comprar el material i fer la confecció a Barcelona i voltants, no fem servir plàstics a menys que sigui imprescindible i, si ho fem, reciclem. No produïm més del que venem. Reutilitzem tot el que podem i estem en procés de reciclar el teixit sobrant.