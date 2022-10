Tradicionalment, els mercats eren el pa de cada dia dels barcelonins. Però, en arribar les grans cadenes de distribució, es van haver d’adaptar. I ho van fer oferint barres de degustació i terrines de fruita trossejada per a turistes.

De la pandèmia en endavant, però, l’Ajuntament s’ha posat les piles i convertir-se en la capital mundial de l’Alimentació Sostenible el 2021 va suposar l’empenta final per posar en solfa els mercats municipals.

Així doncs, a la nostra ciutat hi ha més de 30 mercats alimentaris. Molts d’ells (el de la Concepció, el de les Corts, Ninot, Sagrada Família, Sant Antoni…) fins i tot fan enviament a domicili. A més de 9 Mercats de Pagès agroecològics i amb venda directa de les productores (es poden comprar alvocats que no vinguin del Perú!) i el Mercat de la Terra cada dissabte a les Tres Xemeneies amb producte km 0, activitats i més. Mola perquè ofereixen l’opció de fer la compra en línia i recollir-la allà mateix, i els preus us sorprendran molt, per a bé.