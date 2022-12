Dotze metres d’alçada té l’impressionant arbre de Nadal del business park més icònic de la nostra ciutat.

Si vols gaudir d’un dia nadalenc memorable sense haver d’agafar un avió a Lapònia, puja a la línia verda fins Drassanes i apropa’t al World Trade Center Barcelona, una finestra al Mediterrani de 130 mil metres quadrats.

Com pots comprovar, espai per passejar no te’n faltarà. I, per immortalitzar la jornada, t’ofereixen un punt fotogràfic on crear la teva postal nadalenca i fer enveja a tots els familiars i amics que s’ho hagin perdut. Nosaltres et recomanem que passis a visitar el WTCB dissabte 17 de desembre, que és quan celebren el Family Day i ve carregat d’activitats gratuïtes (si vas en cotxe, pàrquing inclòs, poca broma que ja sabem el que costa aparcar a BCN):