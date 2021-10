4 artistes amb el mòbil a la mà transmetent en viu la seva perspectiva des de 4 parts del món a una gran pantalla. Passejant, explorat i temptejant les corbes de Tòquio, La Haia, Lisboa i Washington. Un 10/10 conceptualment i només a 3€, no tens res a perdre més enllà del teu temps. Si no pots viatjar pel món deixa que el món vingui a tu.

Hauries d’anar-hi si… portes any i mig observant els teus Lonely Planets.

No hi hauries d’anar si… ets un zoom-damaged boomer que ja no pot suportar les pantalles dividides.

Mercat de les Flors • Dissabte 18:30 + Diumenge 17:00