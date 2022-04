¿Os acordáis de mi amiga Victoria? Pues no se reunieron el pasado 16 de marzo porque como no habían retirado las pancartas, Renta Corporación no les dejó entrar a las oficinas. Pero una semana más tarde sí, después de que las vecinas dieran su brazo a torcer y quitaran las pancartas la noche anterior.

Se plantaron allí dos vecinas y dos miembros del Sindicat de Llogateres. “Más o menos bien”, me cuenta mi amiga. Ellas iban preparadísimas y lo más importante, unidas, cosa que no parecía estar ocurriendo en el otro bando. Departamento Legal y Comercial hablaron con ellas y consiguieron “las cositas más sencillas”, explica Victoria:

A una de las vecinas de renta antigua le llegó una carta que decía que su piso se había vendido a un inversor. Aunque sería ilegal que la echaran, se han comprometido a poner por escrito que se puede quedar a vivir allí. Otro de los vecinos pagó muchos meses por delante. “También pondrán por escrito que ese pago es válido”, confirma mi amiga y claro, el precio no subirá mientras tanto. Otra hizo una buena reforma en su casa y por tanto, la propiedad anterior y el Ayuntamiento le habían reconocido el derecho a dos años más de extensión del contrato de alquiler. Aunque le llegó la misma carta de que la echarían, también parece que respetarán el acuerdo previo.

Pero cuando se pusieron a hablar de la causa general y de si venderán los pisos que ahora tienen inquilinos, que son todos los de la finca, las vecinas querían asegurarse de que en ese caso se les ofrecerían a ellas primero. Eso bien, pero de adaptar los precios nada, dijeron las de Renta Corporación, según Victoria. Todo esto es parte aún de la negociación, pero para saber por donde van los tiros: a la vecina a la que le llegó el burofax diciendo que no le renovaban el contrato a partir del 1 de abril, la echan igual pero le dejan quedarse 3 meses más sin pagar. A eso en mi pueblo se le llama cabronada igual.