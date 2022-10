Jueves: The Great Flood, imágenes originales de la épica inundación del río Mississippi en 1927 (la más grande en los EEUU hasta la fecha) recopiladas por Bill Morrison. Sin diálogos pero con una partitura original de Bill Frisell que, por cierto, estará en L’Auditori el 5 de noviembre, con motivo del Barcelona Jazz Festival que acaba de empezar. Echa un vistazo al tráiler para saber en lo que te estás metiendo. ¿Mola pero no es lo tuyo? ¿Qué tal la directora de Radio Primavera Sound y Sita Abellán hablando de cómo Vestir la música moderado por la redactora jefe de SModa? ¿Tampoco? Entonces deberá ser Sun & Sea. No necesariamente hoy (se extiende hasta el 23 de octubre), pero no lo pospongas mucho tiempo. Es una instalación-ópera-performance de gente en una playa a la que ves desde arriba dándose cuenta de los grandes problemas del mundo. Premios por un tubo y de Lituania.

Viernes: Sun & Sea o… CERVEZA! Vuelve el BBF (todo el finde). Nada mejor que una decente tasa de alcohol en sangre para ahogar en ella la miseria mundial. Tienen catas 1000 (guardan las polacas y belgas para mañana) que se combinan hoy con «Cheese» y con «Ostras» a las 14h y a las 18:30 h respectivamente. El mundo ya hace mejor pinta. ¡¿Pero debería?! La vida es una fuerza oscura podría arrojar algo de luz al tema. Escucha lo que estos dos artistas tienen que decir al respecto y luego decide si quieres unirte a ellos en L’Antic Teatre (tienes hasta el domingo).

Sábado: Sun & Sea o BBF o La vida es una fuerza oscura o Macy Gray (nunca envejece, ¿verdad?) o:

un vermut con arte y vistas casi a las afueras en el contexto de Ar-de (o espérate con Poblenou hasta la semana que viene que llega la Escena).

Mascoting. He flipado. Tengo perro y ni de coña voy a ir con Balú a una feria de mascotas donde habrá 1001 perros, gatos y pájaros… pero si estás pensando en adoptar un animal de compañía, encontrarás allí en el Fòrum tu «dogwalk» perfecto: se presentan 30 protectoras con unos 100 perros en adopción.

Piensa en tu odio hacia el sistema neoliberal actual y en cómo cambiarlo con Chantal Mouffe en la plaça del Diamant.

¿Estás siguiendo las manifestaciones en Irán? Pues, aquí vas, a la cárcel.

¿Quieres empolvarte la nariz? Aquí está el espejo.

Domingo: Sun & Sea, BBF, La vida es una fuerza oscura, Mascoting o sofá y series, preparándote para lo que viene el…

Martes: la inauguración de Serielizados en el Phenomena.