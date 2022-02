Aquí va un pequeño resumen del Boletín PRO de ayer:

🍎 Estrenamos una nueva columna bimensual sobre nuestra salud (e insalud) mental con una pregunta bastante tricky: ¿El origen de todos mis yuyus es que pienso demasiado? A lo que la Dra. Piiks responde: “Yes!! And there’s more bad news: las personas no podemos dejar de pensar, nuestro cerebro trabaja 24 horas, 365 días al año, incluso cuando dormimos…”

👀 Después de decretar que los NFT’s son, y citamos, “una soberana gilipollez”, nos compramos la entrada del Apolo en el metaverso OVR: “Hemos estado dando un paseo por las parcelas que ya tienen contenido y lo más interesante ha sido un gato amarillo en 3D al lado del de Botero del que os traigo un souvenir“, cuenta Esperanza Escribano.

📗 Y el libro de esta semana: Els angles morts de Borja Bagunyà, una descripción irónica y mordaz sobre la precaria y cansina vida de la clase media catalana. “Els angles morts rescata la vida cotidiana de la inanidad habitual y la convierte en algo digno de leerse, de disfrutarse, de reconocerse.”, opina Alfonso Barguñó.

🌬️ Y además hemos encontrado Nada en Wallapop.