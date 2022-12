Si ets del club dels despistats, el mateix dia de la festa et costarà 35 € amb una consumició inclosa.

Després d’una aturada pandèmica obligada, el nostre teatre independent preferit et convida a celebrar una nit màgica per entrar al 2023 de la millor manera: al bell mig de Barcelona i sense pagar preus abusius .

A ballar!

Les seves lletres melancòliques i les guitarres harmòniques s’incrustaran al teu cap sense remei i tenyiran tot el que està per arribar d’humitat, suor i olor de cendrer. Perquè ara que tothom sona a grup dels vuitanta, ells van una passa més enllà i destrossen els teus timpans amb riffs atemporals, arrossegant-se per moquetes impossibles, fent el que els hi dona la santa gana.

I, a partir de l’1:30 h i fins que surti el sol, un line-up per moure l’esquelet sense parar amb sons que et transportaran a la nit berlinesa. Electrònica experimental, techno-electro, el funky més underground, tot acompanyat per visuals en pantalla gran.