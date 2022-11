Per si alguns encara ho dubtaven, el context d’emergència climàtica és ja ben palpable. I la perspectiva dels anys futurs tampoc és gaire encoratjadora a causa d’un model basat en el consum de combustibles fòssils que és, perquè ens entenguem, un «multiplicador de crisis» (energètica, climàtica, econòmica…). Tant és així que la Diputació de Barcelona ha vist clar que cal posar-se les piles per adaptar-se al que ens demana a crits la Pachamama.

Adaptats a les noves circumstàncies

Per altra banda, desenvolupem polítiques per adaptar-nos a la nova situació climàtica. Es creen refugis climàtics —espais per fer front a les onades de calor—; s’aposta per la renaturalització de les ciutats, amb més verd i ombra als carrers; s’actualitzen els protocols d’actuació davant l’augment d’episodis climàtics cada cop més intensos i es reforcen les tasques de prevenció d’incendis.