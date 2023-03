Os quería sorprender con OMD y Pony Bravo pero las entradas están agotadas. Meh. A por cultura menos mainstream entonces:

Jueves 16

Viernes 17: sigue Dansa Metropolitana y lo mejor sería – si te interesa la danza – ir a la web (que está muy bien organizada) y hojear la programación tu misme porque los estilos, las ubicaciones y los precios varían bastante. No sorprende que hayan programado el ‘krump’ molón gratuito en los CCs de Guinardó y El Carmel, que la obra Mujer en cinta de correr sobre fondo negro, una radiografía del ciudadano de barrio humilde, tenga lugar en el Antic Teatre y que la gorda se la lleve el Mercat de les Flors con Crowd de Gisèle Vienne, una rave catártica oscura. (Todos los espectáculos tienen lugar el sábado también). Para los politizados, el festival de cultura, tecnología y democracia en el Canòdrom y los fans del ‘Sonido Carmel’ bailarán con Alavedra en el Pumarejo.

Sábado 18: lo de Dansa Metropolitana y …

Domingo 19: en el Pati de les Dones del CCCB tienen a Max Besora y a Eloy Fernández Porta hablando de El mal gusto: por una ética del feísmo y la cursilería. Compro. Justo después – llegando fashionably late – iremos al Dinamo DIY Espai para pinchos, vermudes y pixeladas sónicas organizadas por Ojala Este Mi Bici. Si puedes con el contraste, acabas el domingo en el CaixaFòrum disfrutando la proyección de la ópera más ingeniosa de Donizetti, L’elisir d’amore.

Lunes 20: YOLO! YOLO! Hoy llegaremos algo tarde al trabajo porque primero nos apuntamos a la meditación dinámica con la directora del Antic Teatre y después cruzamos la calle para la primera prueba eliminatoria del Concurso Maria Canals (piano clásico) en el Liceu. Por la tarde graban el podcast Dentro en directo en BAU con Lúa Coderch et al.

Miércoles 22: In-Edit invita a la inauguración de su festival hermano, el Feed Dog, que se centra en documentales de moda. Este año abren con Azzedine Alaïa: The Couturier Who Shaped Women en los multis de Aribau. 8,50 € o prueba el código INEDITYOMCZ5 para conseguir la entrada gratis. A mí no me ha funcionado pero tal vez ampliarán los créditos en los próximos días.

