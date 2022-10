Nunca es buena idea irritar a sommeliers y baristas, pero en esta newsletter casi es tradición mosquear a los más rancios, así que hoy me lanzo a compartir dos descubrimientos que he hecho esta semana. El primero, vino en lata. Sé que se lleva intentando hace tiempo y que el invento no cuaja pero oye, te lo llevas a todas partes sin necesidad de copas, abridor o tener que acabarte la botella entera… El segundo han sido las cápsulas de café sin cápsulas. Basta de bisutería Nespresso, ha llegado la bola de café sin aluminio.

Y ahora, un poquito de agenda local empezando por esta misma tarde: taller de humor gráfico con nuestro querido Sergi Moreso en La Gossa, una recién estrenada escuela de cómic + café. ¡Buenísima pinta!

Viernes 23. La Mercè estrena nuevo espacio gastronómico en Ronda Sant Antoni, la fiesta de la Alimentación Sostenible Terra i gust. Showcookings, talleres, juegos, títeres, conciertos y los platillos de más de 14 restaurantes conscientes de la ciudad que han desgranado el impacto ambiental (huella hídrica y de carbono, uso del suelo, residuos consumidos…) de cada una de sus tapas. Yo iré directa a por el pad thai con huevo frito de Casa Xica, avisados estáis.

Sábado 24. El Zwanze day es uno de los eventos a marcar en el calendario cervecero y en Homosibaris se lo toman muy en serio: catas exclusivas y maridajes a partir de las 13 h y hasta el domingo. Y a las 17 h, la gente de Planteka organiza un evento gratuito en el Parc de la Ciutadella por si tus plantas no han aguantado el verano. Trae a tus amigas enfermas y te enseñarán a cuidarlas.

Domingo 25. Tiberi Club organiza la presentación de un libro de recetas que recorre la etimología de los platos con los nombres más extraños. Pets de monja, taps de Cadaqués, hot dogs… a las 12.30 en la Galería H2O con vinos de The Natural Wine Company y bajo reserva previa.