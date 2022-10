Jueves 27: la sala Barts se ha convertido la sala Barts se ha convertido oficialmente en Paral·lel 62 con nueva web , nuevos gestores (L’Afluent y Sala Upload entre otros) y nuevo lema: No només música: concerts i molt més. El «molt més» de hoy es el show Camping Caravaning Cubelles de El Soterrani, una «compañía de comedia en catalán» cuyo principal objetivo es burlarse de la catalanor. Prometen autocrítica y un jurado. Todo sin referéndum.

y también: los de la Filmo han recuperado —¡y restaurado durante 8 años!— la única copia de la película de animación Érase una vez... del año 1950, basada en el cuento La Ventafocs de Charles Perrault. Se estrena a las 20h. Además, el HOP está en el CC Casa Elizade y Rebobinart celebra su décimo aniversario con la artista Elisa Capdevila entre otras, que responde a la pregunta si se puede vivir del arte urbano. Lamentablemente, no quedan entradas para la gala inaugural del In-Edit pero fans de los Strokes, the Rapture, Interpol, etc. pueden ver Meet Me in the Bathroom sin la fanfarria el lunes 31.

Viernes 28: el Mash (300 cervezas artesanas + buen rollito en la Nau Bostik) está bastante sold out. Bastante, bastante. Solo quedan para hoy, viernes. Si inviertes 24,50 € te llevas 3 tokens (1 birra) y la copa del festi (yay). Si vas a La Nau no tienes que invertir nada: celebran su open night y todos entran gratis. Sumando los oyentes mensuales de las dos bandas que tocarán (Moves + Iceland), llegamos a un gran total de 117. Eso es el underground.

Sábado 29: , volvamos al Ay, amor , volvamos al Berdache y la recomendación de la semana pasada, el concierto del cantante losangeliano Dorian Wood en el Pumarejo. Pronombres: she/her/they/them. Perspectiva: a genderfluid brown person, a child of Costa Rican and Nicaraguan immigrants and an autodidact with a desire to challenge traditions and systems that have contributed to the marginalization of people ( bio ).

y también: Coplas por Ocaña dentro del marco de Sons de la ciutat a las 12 h en la Placeta de Montcada si estás por el Born y Sr. Chen en el Heliogàbal, gracias Gràcia.

Domingo 30: Es el último día para ver la obra maestra de José Saramago en el TNC: 3 h 20 min (= 4 episodios Netflix) y 29 € (= 3,5 meses de Netflix, pero seguro que tiquet sí que se desgrava como gasto excepcional en la declaración de la renta).

y también: La Muchacha con su voz cruda y mensaje agudo en la Vol.

y también y para todas las edades: dos de sorpresa en Phenomena y lo del Bathroom de In-Edit del viernes.