Si surts al carrer i necessites ulleres de sol, no t’equivoquis, no és estiu; és Barcelona que, si encara no t’havies il·luminat, t’avisa que el Nadal està a prop. Després d’un any peculiar on la majoria de regals eren subscripcions a Netflix, torna la il·lusió per deixar enrere la pantalla i respirar l’ambient festiu. No hi ha res com un bon mercat de Nadal per contagiar l’esperit nadalenc (que no el coronavirus).

Aquest 15 de desembre s’inaugura el primer WTCB Christmas Market, un mercat nadalenc que et transportarà al Nord d’Europa. El World Trade Center Barcelona ha transformat la seva plaça central, com ja havia fet altres anys, en un espai que convida al públic a impregnar-se de Nadal. Però aquest mercat va més enllà, ja que també hi haurà concerts, tallers nadalencs, jocs infantils, vermut, cotó de sucre i moltes altres coses. Tindràs, doncs, quatre dies d’activitats i tallers disponibles com ara dissenyar el teu adorn, embolicar regals, escriure una carta o decorar galetes. Tot gratuït! De fet, si fas qualsevol tipus de compra a les paradetes del mercat (on hi participen més de 32 marques seleccionades) t’ofereixen dues hores de pàrquing gratis.

Així que save the date: 15 – 18 desembre al World Trade Center Barcelona, Moll de la Fusta s/n

Esdeveniment no apte per a grinchs, gràcies.