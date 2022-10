Hoy, jueves 20: Empezando con las malas noticias, no quedan entradas para la primera sesión de Vida en Viñetas, que es una verdadera lástima, ya que se trata de un especial sobre el famoso manga gastronómico Oishinbo acompañado por una cata de sake. Pero, y aquí ya las buenas, el ciclo continúa hasta finales de noviembre y vendrá con temáticas e invitadx que valen la pena. Además, la expo Cómic. Sueños e historia la tenéis hasta el 15 de enero. Y lo que es más, el plan B es bastante especial también: una noche de Vogueing (proyecciones, live show y bailoteo) en Candy Darling organizado por Choreoscope, el festival de cine de danza que se celebra en la Filmo y los cines Maldà hasta el domingo y en Filmin hasta el 29.

Vamos, ya es viernes 21: Ha arrancado el Berdache en L’H. De su noche más poética se encarga Ángelo Néstore: «Esto no es un recital. Esto no es una confesión. Esto no es teatro. Esto no es performance. Es el cuerpo de un hombre que huye de su masculinidad…». Opción B, Sofiane Pamart, el «hijo» de Debussy y Yann Tiersen. Y Opción C, Sun & Sea que sigue hasta el domingo.

Sábado 22, todavía verano, todavía durmiendo sin edredón: y todavía Escena Poblenou. El festival de artes escénicas celebra su 21a edición. En mi lista para esta noche están Superfrau (danza) y Parné (diver). También está apuntado algo que no tiene nada que ver con Poblenou, pero sí con la escena, la colab entre Primavera Sound y Serielizados: cómo la mákina cambió el clubbing. Y el Eargasm Fest en la sala Upload porque me gusta Marta Knight y el Colectivo da Silva me cae muy bien.

Domingo 23: con manga corta y hot pants nos vamos a la Feria de la sopa porque pinta honesta y tenemos hambre y no hace falta gastarse 20 € en un brunch cuando puedes probar sopas del mundo a precios humildes. O, si no te importa invertir en buena comida de proximidad, Mercat de Mercats en Glòries. Mientras tanto en el Raval, dos traductoras de Virginia Woolf estarán en el Pati y si creéis que el 48H Open House tiene su Gràcia a pesar de las colas, hay que ir hoy porque es su último día. También podría molar dibujar abrazadas y el breakdance en los Jardins del Pou de la Figuera. Up to you. It’s your Sunday. No te estreses.

Lunes 24: Previsión de 27°, wtf.

Martes 25: Meh y 26 grados.

Miércoles 26: arranca el Asian Film Festival Barcelona con Sardar Udham en, wait for it, Phenomena.

Y para la semana que viene y entre muchos otros: Mash, In-Edit y Dorian Wood.