La semana pasada os hablaba de mi sufrida crisis del «pienso esto, pero hago eso». ¿Cómo puedo hacer para no dejarme los valores en casa cuando salgo a hacer la compra? Y, más importante, ¿qué opciones nos ofrece Barcelona para practicar un consumo consciente de alimentos?

Ni te mires las primeras opciones que te saldrán en Google tipo Frooty o I Love Food, muy caras. Comprobado está que sale más barata la cesta ecológica directamente del payés (y tiene todo el sentido). Para acabar con esta investigación he querido probar Too Good To Go y, oye, me he llevado una grata sorpresa. Ahora solo falta crear el hábito.