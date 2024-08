Con agostidad y alevosía

El Ayuntamiento le ha mandado a la Antiga Massana —un espacio autogestionado por los vecinos con guardería, biblioteca, gimnasio y espacios de reunión—, una carta en la que les pide que desalojen después de que hace un año aprobara ceder el espacio a los movimientos sociales. Mejor también que se sepa en agosto que Alexis Roig, director ejecutivo de SciTech DiploHub, se inventó que se había celebrado en Barcelona una cumbre con 1.300 líderes globales, incluyendo ministros de ciencia, secretarios de Estado y premios Nobel, que en realidad era un curso para 23 personas en el que participó una embajadora. Con el calorazo se anuncia a bombo y platillo que se activa el Pla Calor del Centre d’Urgències i Emergències Socials de Barcelona, que en realidad se traduce en que se ofrecerá una sala de espera con aire acondicionado y fuente de agua cuando Barcelona llegue a los 34 grados y se activará como lugar de pernoctación para personas de “gran fragilidad” si se llega a los 36. Si también te quedas en la ciudad en agosto, teatros como el Maldà abren para los autóctonos. Si eres turista y quieres entender las pancartas tourists go home, The Guardian’s Today in Focus explains it quite accurately. Yo me piro, pero en realidad a trabajar desde un lugar más fresco. Eso sí, me despido con el catastrófico desastre de peatonalizar las calles de Barcelona: se escucha a los pájaros. Portaos bien y leednos en septiembre.