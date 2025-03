Somos tan participativas, que parece que las barcelonesas hemos colapsado la web de Decidim Barcelona y tendremos dos días más, hasta el 19 de marzo, para votar los proyectos que queremos que salgan adelante. Ojalá pudiéramos conseguir que los Rodalies funcionaran como toca; de momento, acumulan tantas incidencias que El Periódico tiene una actualización en directo en su web, pero el mega cambio que necesitarían no está ni planificado. Mientras, un minibús sin conductor recorre Passeig de Gràcia, Gran Via, Rambla Catalunya y Rosselló. Ojalá pudiéramos mejorar la climatización de las casas porque más de 700 personas murieron de frío entre 2004 y 2019 y solo el 37 % de las viviendas de Ciutat Vella tienen calefacción. Ojalá pudiéramos retroceder en el tiempo y que se hubieran empezado bien las obras de la illa del Eixample donde se tiene que retirar un tejado de amianto, sin que se tiraran escombros encima que lo parten y expanden sus fibras tóxicas. Por suerte, no hay que votar para que el Ayuntamiento compre La Miranda; el consistorio la va a comprar con los dinerinchis de las entradas del Park Güell, y la finca podrá seguir albergando su maravilloso espacio vecinal. Y por suerte, tampoco tenemos que votar para que se le acabe el chollo a acosadores como Quim Morales, que se entierran ellos solos con las denuncias de sus víctimas. Charlie Pee, estamos contigo.