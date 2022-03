Jueves: Si las bacterias y los hongos te parecen maestros fascinantes (y si aún quedan entradas): Understory, 1 con Xesca Salvà y Marc Villanueva.

Viernes: Si en el PS23 quieres decir que las viste en un oscuro local en Sants el año pasado: el dúo Delight (Naima Ventura y María del Río) en la Sala Taro.

Domingo: Si hace mal tiempo o la última factura de la luz se ha comido tu presupuesto cultural: entrada gratuita a la mayoría de los museos de la ciudad. TimeOut ha hecho una lista. Son muy buenos haciendo listas.

Lunes: Si no te molesta que hombres blancos hagan música negra si la hacen bien: el soul psicodélico de los Monophonics de San Francisco en Razz.

Miércoles: Si tus amigos te han dicho repetidamente que te tomes una chill pill: el brasileño Sessa en solitario con Grandeza.

Nominados en la categoría “Cuando quieras”:

👉 Si crees que el mundo ya no tiene ningún sentido y necesitas a alguien que lo ponga en perspectiva: “El resumen de todo” presentado por Kike García de El Mundo Today.

👉 Si los Oscar te vuelven tan loco como a Will Smith y no quieres esperar al D’A para ver cine alternativo de calidad: el festival online Mujeres de Cine.