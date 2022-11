La edición de otoño de All Those reconquista este finde el TNC. En el vestíbulo: productores locales, talleres infantiles, cerámica y velas para poner una buena mesa y delicias artesanas que a veces se saldrán de tu presupuesto. En los jardines: propuestas street food del universo gastronómico barcelonés, macroterraza al sol, quesos, brasas, helados, cerveza & cava artesanos, café, DJs… el menú es largo y apetecible, vaya. Aunque las entradas, como todo, han subido de precio. Ahora la anticipada son 5 €.

Con la oferta gastronómica de la ciudad también está trabajando Time Out en su nueva Box. A lo ‘experiencia spa y relax para dos’, esta caja te permite comer en 10 restaurantes con un 50 % de descuento. JOK, Fat Veggies o Casa Rafols entre la selección. Y ya que estamos modo foodie, hay algo que tengo que compartir con vosotros. Esmorzars de Forquilla: un mapa con más de 750 bares y restaurantes de toda Catalunya con desayunos que van más allá del café + croissant. ¿Son todos buenos? No lo sé. Lo que os puedo asegurar es que no sirven avocado toast con poached eggs. Más bien huevos estrellados, buti con alubias, caracoles y tortillas caseras.

Con esto ya te puedes pasar el noviembre comiendo. También puedes echar un vistazo a los talleres de Neo-artesanía del Ateneu de Fabricació de Gràcia, pasarte por el décimo aniversario de Café Cometa a bailar con Ken Pollet mientras comes pan de muerto o arramblar con todo lo que pilles en la Retro Nostalgic Sale de Retrovisor y Aerobic Vintage.