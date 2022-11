Jueves 3: sigue In-Edit en los multis de Aribau y si ya has visto No Callarem, a por entertainment light, Italo Disco: The Sparkling Sound of the 80s. En el Caixa Fòrum sigue La Vida en Viñetas con una charla a cargo de Carlos Zanón sobre Blacksad pero personalmente esperaría una semana para escuchar a la dibujante de sátira política Coco, superviviente del atentado a Charlie Hebdo, hablando sobre resistencia y humor.

Sábado 5: un día de decisiones difíciles. Por un lado y lejos (Fabra i Coats a las 11h), una propuesta francamente brillante de la artista Lúa Coderch. Por el otro lado en el deep Raval, el colectivo Casa de Balneario invita a la vernissage de su expo en la Sala Fènix a las 12h. Por la noche un dilema similar: Pony Bravo en Paral·lel 62 o Slauson Malone en Foc. Nunca he visto el espacio Foc y Malone es el hijo de Wynton Marsalis así que yo lo tengo clarísimo: a por la L10.

Domingo 6: por fin actividades compatibles. Por la mañana, Oh! comics fest, la feria de fanzines y comics otra vez en Fabra i Coats (si no pasaste ayer para decidir con Lúa si revelar ese carrete o no), y por la noche, Moderat en el Palau Sant Jordi para despedirte del verano.

Lunes 7: la charla del filósofo Andy Clark que explicará su idea de una mente extendida en el CCCB. Antes de ir recomiendo este artículo bastante crítico de The New Yorker de 2018.

Miércoles 9: arranca el Loop Festival, un festival anual de video arte (para la feria hay que esperar una semana más). Si estás por el Raval, te espera un Loop en La Capella, Carne de mi Carne: Entraña.