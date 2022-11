Jueves 17: tímida y tierna, la cantautora Carlota Flâneur presenta su primer álbum en Sidecar. Take a lover, a real one.

Viernes 18: el festival de cine independiente que nos trae una cuidada selección de films alternativos hasta el CCCB (¡y al Maldà!) desde hace 29 años, ha elegido Suro (Corcho) de Mikel Gurrea para su gala inaugural. Un imprescindible si estás cansado de la ciudad y piensas que tu vida sería mejor y más plena si vivieras en el campo. Y después, siéntete como un urbanita feliz en la afterparty en el vestíbulo. Y también: la Feria Loop y Zahara en Razz.

Sábado 19: fans de las naves industriales, hoy toca «viajar» a L’Hospi para visitar la antigua fabrica La Veloç, donde los artistas Lolo & Sosaku juegan con luz, humo y rombos gigantes en la tercera planta. A las 16:30 se une Laia Estruch con la performance A dolls. Entrance is free. Y también: una curiosa performance de Crystn Hunt Akron en la Plaça del Rei en el marco de DrapArt. Viene del Ars Electronica lo que significa que probablemente sea raro pero que tendrá su punto. Have a look. Empieza: 21:30 h.

Domingo 20: vermutation total en el Teatre La Gleva con Iglú, Nounee y DjTxell (de 12h a 15 h) y por la noche (a las 20:30 h) la comedia documental GES-2 de Nastia Korkia que nos situa en la Moscú de 2014 donde un oligarca ruso convierte una antigua central eléctrica en un centro de arte con la ayuda de Renzo Piano.

