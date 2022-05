Origen: De fotoqueratitis (també coneguda per la ceguesa de la neu), una inflamació de la còrnia causada per superfícies blanques que reboten els raigs ultraviolats del sol amb més intensitat; i de cama, un compost d’ossos, músculs i tendons que es fa servir, idealment en parella, per caminar. Els seus amos solen tapar-les amb pantalons llargs durant períodes freds.

Definició: El dolor agut als ulls quan cames blanques, molt blanques i gairebé translúcides reflecteixen el sol primaveral. S’observa especialment durant els primers dies càlids de l’any i a les ciutats del sud amb molta afluència turística del nord.

Uso: –Què tal pel centre? –Guai, petat de gent i molta fotocamitis. Després de gairebé dos anys sense veure turistes m’afecta més que abans. Si hi vas, emporta’t les ulleres de sol.