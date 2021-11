Des de…

fa un any del meu primer terrari. Després de moltes proves, vaig començar amb la venda (fa uns 5 mesos) i ja en fa 3 mesos que sóc al nou espai.

A quin barri et trobes i per què?

Poble-Sec. M’encanta el barri, la seva autenticitat i proximitat a Montjuïc. És cert que no he triat el barri pel barri en si, sinó perquè aquí he trobat el taller dels meus somnis.

Què haurien de saber els que vénen per primera vegada?

Que aquest lloc és una jungla (gairebé literalment). Està tot replet de plantes i totes les persones que treballem aquí (és una botiga de plantes amb un espai de co-working) som uns apassionats de la natura.

No hi ha cap altre projecte a Barcelona que…

tingui com a finalitat agermanar les persones amb la natura, animar-les a la contemplació i la cura dels ecosistemes. Busquem demostrar que és possible oferir productes amb mínima petjada ambiental. El nostre taller està ubicat a Fedra, un espai únic a Barcelona amb un gran hivernacle on conviuen plantes i persones.

Ens parleu del vostre producte preferit?

De moment tenim un únic producte: els nostres mini-ecosistemes (comunament coneguts com a terraris). A més fem workshops molt divertits on ensenyem a fer el teu propi terrari pas a pas perquè puguis emportar-te’l a casa i que t’acompanyi per molt de temps!

Què faríeu amb 100.000 euros?

100.000 euros?? Buscaria potenciar el missatge i els valors de Terrāneo a més llocs. Probablement, pensaria en un local propi amb la personalitat del projecte. Un gran taller que pogués compartir amb altres emprenedors amb valors semblants.

Anomena fins a 3 negocis barcelonins preferits (el teu no):

Verde Marea, YES FUTURE, La Central Raval.

Una persona que moriries per veure passar per la porta del teu local un dia i per què?

Borja Vilaseca. Perquè m’ha inspirat a començar aquest projecte i em sembla que el seu projecte té un impacte positiu a la societat.

Si el teu negoci fos un superheroi o superheroïna, quin seria?

Tarzan.

Què feu pel medi ambient?

Seleccionem acuradament els materials que fem servir per crear els nostres productes. Això inclou selecció de proveïdors, enviaments, packaging, comunicació. La sostenibilitat és un valor intrínsec de Terrāneo.