Por fin la noticia que llevaba años esperando: los Mossos multan a 200 conductores por circular por el carril de en medio. 200 euros por atascar la vía y forzar al personal a hacer maniobras peligrosas. Sin movernos del doble centenar, 226 pacientes se acumulaban el lunes en las Urgencias del Hospital del Mar, pensadas y diseñadas para atender a 100. Se me ocurre que a esa cuantía podrían llegar las multas por botellón en el Triángulo Golfo de Poblenou, pero sería muy carca y el Ayuntamiento opta de momento por su tradicional solución: regar las calles para desplazar al personal. Hablando de agua, tragamos más Mediterráneo que nunca. Gracias a la desalinizadora del Prat los pantanos no han llegado a su límite y no se tienen que aplicar restricciones al agua de nuestros grifos, pero se gasta tanta electricidad que estaría bien hacer un uso más correcto que nunca. Si ya estás con la carta a los Reyes, tres deseos que puedes pedirles: el fin de la sequía, la congelación de los precios del alquiler que ya pide el Sindicat de Llogateres y el mejor turrón de crema cremada. Así compensamos que el Hospitalet haya perdido su sueño, el de albergar la NASA española, que se va a Sevilla. Por lo demás no sufras, nosotras nos quedamos contigo el puente y toda la Navidad.

👉 ¿Te gustaría recibir periodismo con estilo, hilo y humor cada jueves a tu bandeja de entrada? Newsletter-te.