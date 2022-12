¡Ho, ho, ho! Ya llegó la época «¿Qué demonios le compro a mi [enter tipo de parentesco] por Navidad?». Y en BCN Més, siempre fieles a la causa, claro, sumándole el importantísimo toque local, somos poco de calles abarrotadas y más de markets nadalencs:

3 y 4 de diciembre: Mostaza Festival. Si te gusta el crochet, la ilustración con animalillos tipo Bambi, las macetas para cactus hechas a mano o la cosmética natural con olor a arcoíris, esto te encantará. 50 artesanos cercanos y sostenibles en Estació del Nord y entrada gratis para ti si te apuntas aquí.

10 y 11: Give Print a Chance. Hasta a los más haters de la Navidad os molará esto. Obra gráfica de edición limitada hecha a mano, plus pósters, plus láminas, plus camisetas, tote bags y piezas únicas e inéditas realizadas exclusivamente en serigrafía. Almas ingeniosas locales e internacionales y sus obras con un toque humano inconfundible que la impresión digital no logrará jamás. Entrada gratuita y precios para todos los bolsillos en Print Workers.

17 y 18: Festivalet. Cada año por estas fechas (y ya van por su quinceañera), tenemos grabado a fuego en la agenda el finde de Festivalet, el mercado anual de rigueur de diseño & artesanía contemporánea. En esta edición: un dream team de 88 creadores independientes fuera del circuito comercial habitual y una zona gastro donde desayunar, vermutear, comer o merendar. La entrada son 3 € y te esperan en la Fabra i Coats. Y algo más. Muy hot. En exclusiva. Un sorteo brutal: 50 € para gastar como quieras en cositas molonas y diseño local. Estate atento a nuestras RRSS, no se te vaya a pasar.

También: Fleadonia (4.12), El Flea (11.12) y la Puça del Clot (17.12) para evitar Inditexlandia, la Fira de Santa Llúcia (en marcha hasta el día 23) para algo más tradicional tipo: Tió de Nadal gigante o caganer Elon Musk. Y el Design Market Barcelona (16, 17 y 18) si tu valiente tarjeta de crédito ha conseguido llegar hasta aquí. Happy sustainable shopping!

