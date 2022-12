Howdy, barcelonins! Hoy, jueves, nos vamos al CCCB porque abren una expo dedicada a «jóvenes autoras de cómic de vanguardia» y las nueve mujeres en cuestión se han currado una instalación cada una que se sale del papel y juega en 3D. Puedes hacer el recorrido y después pasar por el Hall donde tocará Teresa Ferreiro. Empieza sobre las 19 h y aquí tienes más info.

El viernes a por el live de Nerea Pérez y Inés Hernand Saldremos Mejores en Paral·lel 62 si quedan entradas. Si no, pero ya estás en 4tickets y quieres fucking reírte y reivindicarte un rato antes de enfrentarte con el suegro, compra tu entrada para Facu Díaz para el viernes próximo ya porque tampoco veo que queden muchas.

El sábado si estás en Barcelona todavía dado el triple puente que se acerca (que, por cierto, está jodiendo bastante la agenda cultural pre-Nadal), el poshumor humor de Júlia Barbany en el Antic Teatre aptly titled Diversión obligatoria #supervivencia #autoparodia #lashuecas.

Para el domingo no voy a recomendar Jazztrònica porque cada vez que les menciono, cancelan el evento. Parece que han tenido que cambiar la ubicación (del TNC al Parc del Centre) y que el line-up mola (Channel One, Nightmares On Wax) but I really don’t want to jinx it so you’ve never read this. Tu plan A está en el Maldà donde se junta el trío femenino The Feliuettes para celebrar a la cantautora Núria Feliu. Faldas, sí, canto, sí, humor, a saco.

Coming soon: el ayuntamiento publicará hoy su programación navideña (la Plaça Universitat pinta OFFF y Sons de Nadal is back on) y también celebran hoy su rueda de prensa los organizadores de CLUBS, Art a la pista. ¿Os suenan del año pasado? Son «exposiciones artísticas que transforman las pistas de baile de los clubs de Barcelona en galerías de arte». El concepto me parece clavado y entre las salas ya anunciadas están Apolo, Meteoro, Fleedonia y Sidecar.

P.D.: Muchas gracias por participar en el sondeo «fechas contra géneros». Los resultados han sido muy estadounidenses, 49,99 % contra 50,01 % con Florida still counting. Iré cambiando el orden de vez en cuando y os preguntaré otra vez en 2023. Que aquí podemos celebrar referéndums cada semana si hace falta.

