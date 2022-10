El Paradiso, el mejor bar del mundo, se encuentra en Barcelona según la lista de The World’s 50 Best Bars. En el top 10 también figuran otros dos bares de nuestra ciudad, el Sips (3) y el Two Schmucks (7) y es la primera vez que el ganador no se encuentra en Nueva York o Londres.

El anuncio de la lista ha dado mucho que hablar. Os recomiendo esta crónica de una noche en el Paradiso, también este artículo que afirma que Barcelona tendrá los bares con los mejores cócteles del mundo, pero sin barceloneses que se los beban y, por último, esta carta a la directora de El País: «Yo creo que el mejor bar del mundo siempre estará a pocos minutos de tu casa». Vigilemos lo que celebramos.

Lo que seguro que celebraremos es que en breve abrirá un nuevo espacio cultural, tienda de vinilos y librería en Sants llamada La Conxita. También el Type Thursday de esta tarde en BAU (un evento para frikis que saben distinguir un texto en Verdana de un texto en Tahoma) y el Barcelona Beer Festival este viernes, sábado y domingo en La Farga de l’Hospitalet. Un centenar de cervezas, una zona de máquinas cargadas por el diablo tipo ARCADE, air hockey y futbolines, un cheese bar, talleres, catas y Casa Masala & Chivuo’s maridando la experiencia. Si este finde te va mal, espérate al Mash organizado por Garage el último finde de octubre.