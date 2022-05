Origen: De nostàlgia (del grec nostos, retorn i algos, dolor), quan una persona pensa en temps considerats feliços del passat i de mascareta, cosa que no es va fer servir a l’oest abans de l’any 2020.

Definició: Estàs en una botiga del centre amb 45.000.000 persones més (el nombre percebut, no el real) i per descomptat ningú porta mascareta i per descomptat també volen veure el mateix que tu estàs mirant i pots sentir el seu alè amb gust de mix de cervesa i all amb un toc a sardines del menú del migdia i, per un brevíssim i fugaç instant, desitges que tornin les mascaretes.

Ús: –Joder, necessito 10 samarretes de les barates JA. Tant me fa on les hagin fabricat. –H&M. –No, que es transparenten. –Uniqlo. –Massa cares. –Kmart? –Què? Tant se val, agafaré Pelai i patiré la nostareta.