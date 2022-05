Si llevas una temporadita por aquí, sabrás lo mucho que me gusta pasearme por las librerías de la ciudad… pues ha abierto una bien chula en Rosselló 55, la Llibreria Merricat. Aunque la vida es una de cal y otra de arena, porque cierra la última tienda de vinilos Music World que quedaba en pie, una rara avis en medio de Enric Granados. Nos ha dejado una playlist para despedirse.

He descubierto Run to Wear, una nueva plataforma nacida en España que permite renovar tu armario a través del trueque. Suena bien, pero creo que hay algo de trampa. Se te asigna un “Token” según lo “mona” que sea tu prenda y así puedes intercambiar ropa del mismo “nivel”. Yo casi prefiero pasarme por el Flea o abrir el armario de mi prima, que me deja negociar con libertad.

Y, flipa, aquí otra iniciativa basada en el trueque: en Amigoulab revelan y escanean tus fotos a cambio de una planta. Por ejemplo, por una planta grande, te llevas 3 revelados gratis + un escaneado tamaño L. Hasta el 23 de mayo.

Más: el mundo de la hamburguesa en Barcelona se ha puesto competitivo. El verano se acerca y hay que ir a Delacrem antes de que las colas se hagan infinitas. En Les Tres a la Cuina (comida casera, sana, creativa y para llevar en Gràcia) han inaugurado la temporada gazpachil (¡vamooos!). Y el jueves por la tarde hay un pop-up de Tresswimwear en Leopardo Leopardi, donde el sábado celebran el market Nesa, la segunda parte de su market Mayo ;)