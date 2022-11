Jueves 10: Empezamos con la ya mencionada charla sobre resistencia y humor de la dibujante Coco y seguimos con Ubu Rex, una sátira en 4 idiomas en el Tantarantana (hasta el 27) basada en la obra de Alfred Jarry que causó un bonito escándalo cuando se estrenó en París en 1896. Para calmar los nervios, los New Yorkers Mr Twin Sister en Laut (listen). Y por cierto, el festival de artes digitales Mira sirve hoy un amuse-gueule en el Ideal.

Viernes 11: ¡Mira, Mira, cómo crece! El festival «duplica los espacios, amplía los horarios con más de 13 horas diarias de actividades hasta las 5:30 h y la programación con más de 50 artistas». Este año, el menú acústico y visual se sirve en la Fira de Montjuïc por 55 € la noche con Orbital como plato principal y Paul Woolford de postre. Bon profit! Para gustos más analógicos -y estómagos fuertes-, la obra de teatro El alimento de las moscas protagonizada por Arnau Marín en La Gleva (hasta el día 20).

Sábado 12: Tal vez un segundo desayuno con churros y chocolate mientras escuchas a Joan Colomo en la Plaça de Sant Josep Oriola (al lado de la Plaça del Pi) a las 12 h o, si te hacen falta más retos en tu vida, un maratón en la galería Cordova (Foc!!) donde la artista Deborah Joyce Holman presenta Moment 2, una obra que, con sus 9 horas de duración, recuerda a Empire de Warhol. Don’t worry though, it’s not a sit-down affaire but an installation. Puedes irte a jugar al pádel o a comprar velas a IKEA cuando te apetezca. Weekends should be fun, right?

Domingo 13: Speaking of fun, Jazztrònica vuelve al TNC y Nubiyan Twist, una banda de nu jazz de Londres se hace con el escenario (listen!). Mientras, en el Antic Teatre vuelven al pasado para rendir homenaje a aquella Barcelona que ya no existe. Riki y Nuovo Testamento están más o menos en la misma onda temporal pero en la sala VOL con synth-pop e italo disco.

Lunes 14: «Breezeblocks«, «Left Hand Free» y «Taro» con los auriculares al máximo en tu Spotify porque la entrada al concierto de Alt-J cuesta 47,50 €.

Martes 15: Desde Nairobi, el mejor fan de Bob Dylan, el cantautor Ondara, en La Nau. Aquí su Tiny Desk.

Lo del Loop: He invertido unas cuantas horas y no me he aclarado mucho. Conocía al 1 % de los artistas, ahora al 3 %. Aquí lo que me he apuntado, aunque sea dando palos de ciego.

