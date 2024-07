Solo el pueblo salva al pueblo

Hace unos días llamamos al 112 porque había un chico inconsciente, tirado en el suelo en una calle del Raval, desde hacía horas. Pedimos una ambulancia y nos dijeron que se había presentado una hacía un rato y el chico no había querido ayuda. Ahora leo que una periodista de eldiario.es se encontró con la misma situación y puede desmentir, porque allí había una médica que también llamó al 112, que la persona sin hogar a la que querían ayudar rechazara la ayuda. Si en tu finca hay un piso turístico ilegal, lo puedes denunciar. Si no encuentras piso por menos de 1.000 euros al mes en Igualada, quéjate. Y si H&M te paga un sueldo precario y utiliza bots para atender a los clientes porque quiere seguir vendiendo ropa barata, haz la huelga internacional. El conflicto en Gaza está cerrando el Canal de Suez y saturando el puerto de Barcelona: sus 1.000 estibadores están batiendo el récord de horas extra y con los 75 trabajadores nuevos que se han incorporado no basta. Vox llamó “estercolero multicultural” al Raval y luego montó un acto en el barrio para que les insultaran e inflar su discurso político. Lo consiguieron y ahora se juzga a los vecinos por una protesta en la que no hubo ningún herido, pero el portavoz del partido ha dicho que temió por su vida. Respiro. La solidaridad la seguimos poniendo nosotras desde aquí abajo.