Susto o muerte

Gómez, usuaria de Renfe, cogía el tren a las siete de la mañana para llegar a su trabajo a las 8:30. Con los retrasos y las obras de la vía entre Tarragona y Barcelona, ahora sale a las 6:05 . Es lo que viven muchas personas que tuvieron que irse de Barcelona porque no podían pagar el alquiler y ahora no pueden ni llegar a trabajar. A Gómez le gustará saber que este año el Ayuntamiento ha inspeccionado y cerrado 944 pisos turísticos , aunque aún hay más de 10.000. Sin embargo, la Generalitat, del mismo color político, aprobó que el Hospital Clínic subastara 5 fincas de titularidad pública llenas de inquilinas que ahora no saben qué pasará con sus alquileres. Aunque el Sindicat de Llogateres organizó una manifestación que consiguió hacer ruido, finalmente se ha vendido al mejor postor una de las fincas, la de Navas de Tolosa 339 , por 460.000 euros. Pero Gómez, no te rindas todavía. La regulación del alquiler ha demostrado sus efectos: los precios han bajado un 5 % en las zonas tensionadas donde se aplica la contención, mientras lo ha hecho solo un 0,6 % en las áreas sin regulación. Lo malo es que la firma de contratos se ha pegado una hostia descomunal: ha caído un 17,2 % en el último trimestre en las zonas en tensión y solo un 1,6 % en las que no. Los datos refuerzan la hipótesis del Sindicat de que “muchos propietarios optan por esquivar la normativa ofreciendo contratos temporales “. Vaya, Gómez, que solo podrás volver cuando se regulen de una maldita vez los alquileres de temporada. ¿Tendrá solución eso antes que la Renfe?