Origen: Compost per entropia (tendència gradual cap al desordre) i el verb caure (quan et cauen coses)

Definició: Quan només volies comprar una cosa al súper i per això no vas agafar ni carro, ni cistella i ara estàs esperant a la cua fa estona (una eternitat!) fent equilibris amb 25 ítems als braços i si la persona davant teu no mou el cul –i els seus aliments, i el seu carro!– una mica més cap a la caixera per poder ficar almenys la cervesa a la cinta, se’t caurà tot però primer el pot de vidre amb pesto, segon els ous…

Ús: –Cauentropia! El carro, senyora, el carro!