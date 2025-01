Enemigo que huye, puente de plata

Piensa en las zonas verdes del Raval. Hay tantas como alquileres baratos en Barna. Pues no contento con eso, el Ayuntamiento ha aprobado que empiecen las obras para la ampliación del Macba, que se comerá 1.105 metros cuadrados de la Plaça dels Àngels. LO que sí sobran son las sanciones: con el Pla Endreça, la Guàrdia Urbana puso 35.000 multas por incivismo de agosto a octubre del 23, un 40 % más que en el mismo período del año anterior; sin embargo, la inseguridad sube cinco puntos como principal problema de la ciudad. Quien no era peligroso era Enric Duran (el tipo que le robó medio millón de euros a los bancos para dárselo a los movimientos sociales), pero me acabo de enterar de que lleva 7 meses en prisión preventiva en Francia a la espera de juicio sin pruebas suficientes. Lo contrario a Duran sería el Hotel Majestic, que a pesar del lujo para sus huéspedes, pretende precarizar aún más a sus trabajadoras de la limpieza externalizando un servicio que muchas veces no respeta ni el salario mínimo. Menos mal que a los fondos buitres no les ha gustado el tope a los precios del alquiler (¡ni que fuera un límite real!) y están empezando a vender los pisos que tienen cuando se acaba el contrato. Adéeeeeeeu!