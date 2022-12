Tots sabem que a Barcelona hi ha quasi més esdeveniments que persones residents, i si no existeixen els motius per justificar un nou sarau, se l’inventen. Però, per excel·lència, hi ha una època de l’any en la qual ens deixem de tanta novetat i modernor, i la tradició d’antic recobra el protagonisme. Quan arriba el desembre, la ciutat sencera es converteix en un aparador rendit al més gran llegat cristià: el Nadal.

Per commemorar aquesta festivitat, l’Ajuntament de Barcelona ha preparat el ‘Festival de Nadal’ Barcelona 2022, una festa de catorze dies de durada.

Del 17 al 30 de desembre hi ha programades activitats culturals per a tota classe de públics i la plaça Catalunya i la plaça Universitat en seran els escenaris principals matí, tarda i nit.

La instal·lació Solstici serà un dels plats forts. La plataforma d’art i disseny digital OFFF Barcelona presentarà un bosc de pantalles al centre de la plaça Universitat en què es projectaran els treballs de diversos artistes —Cube, Maria Diamantes, Foreal, Bernard Arce, Dedo Ciego— interpretant el solstici d’hivern com a moment de canvi i alegria, a través d’animació 3D, art generatiu, llum, il·lustració animada i cinema.

Per gaudir amb els autèntics protagonistes de Nadal (els més petits de casa), aterra al centre de la ciutat un gran clown amb bigoti acompanyat de sis músics en directe. Guillem Albà & La Marabunta arriben a plaça Catalunya carregats d’energia positiva amb el seu espectacle Fum, fum, festa!. I, si els clowns et fan més aviat por, però encara vols passar una bona estona en família, a la mateixa plaça també hi trobaràs instal·lacions interactives per fer volar la imaginació amb materials com el cartró i la fusta, o entrar en un univers de fantasia amb tallers de disfresses, maquillatge i perruqueria creativa.

Parlant d’arts al carrer, Soon Circus i Circ Pànic estaran fent acrobàcies a la recerca d’equilibri. També enèrgiques i dinàmiques seran les actuacions de les companyies Didier Théron i Vero Cendoya que combinen l’aire i el futbol amb el cos i la dansa. I, estigues al cas que això és fort i gran… el Liceu conquereix l’espai públic cada vespre amb «La Torre de Nadal», un esp que pinta formidable.

I per últim, però no menys important… la música! Les propostes no són precisament nadales:

Sons càlids des dels Andes per combatre el fred que farà amb Sonido Tupinamba.

La Balkan Paradise Orchestra: no et vols perdre l’energia de deu dones menjant-se l’escenari a cop de vents i percussió.

T’agrada el folk tendre però també metafísic, i el jazz imaginatiu però també elegant? No pateixis, que tots els concerts són a les 19 h, però cap dia se solapa!

També tindrem música en directe descentralitzada amb la versió nadalenca del Sons de Ciutat: de talents locals arreu dels barris, comerços, mercats, places i carrers de Barcelona. El tret de sortida l’han donat els germans de Ginestà.

