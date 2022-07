El Mobile se queda en Barcelona, por lo menos, hasta el 2030. Mientras, la ciudad se especializa en otras tecnologías como la del alunizaje, con tres o cuatro bandas que solo en mayo cometieron 5 robos y el tráfico de drogas, que se ha duplicado en 10 años con 1824 detenidos en 2020. Quienes dejarán de atropellarte serán los bicitaxis, porque el Ayuntamiento les exige desde ya una licencia y ha requisado al menos unos 40 vehículos, así que nadie se atreve a salir. Sí osaron intentar pasar por Barcelona con 8,6 kilos de heroína tres personajes que la llevaban impregnada en la ropa, pero apestaba demasiado a acetato.

No es por los trapitos, sino por mantener los salarios congelados mientras declara 5.101 millones de euros de beneficio y el IPC sube como la espuma, que los trabajadores de H&M van a la huelga. Como podría ir el personal de las comisarías, porque se ha quedado muy escaso para renovar DNI y pasaportes, con un 50% de puestos sin ocupar y dándole a toda esa gente que quiere viajar después de dos años de pandemia -¡oh sorpresa!- cita para al menos dentro de dos meses. Pero nada de esto será relevante si sale adelante la nueva ley de las VTC que se olvida de que debería haber una sola licencia de ese tipo por cada 30 taxis, porque la huelga con la que amenaza el taxi será indefinida. Si no lo has pillado, no sé cómo decírtelo: ¡HUYE!