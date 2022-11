El bulo de que la mayoría de propietarios tiene un piso que alquila para complementar sus ingresos se destapa por fin: más de la mitad de las viviendas de alquiler pertenecen a dueños que tienen tres pisos o más. Esto ahora, en el futuro de bulos nada porque seremos mucho más cultos ya que Barcelona prevé abrir 5 bibliotecas antes de 2030, una de ellas del Estado en la Estació de França. Lo que no se sabe es si podremos llegar a estudiar en bicing, porque CGT denuncia que de las 7.000 bicicletas que debería haber en funcionamiento, en julio el 43 % estaba inutilizable (unas 3.000). ¿Tal vez porque el servicio sigue teniendo los mismos mecánicos (24) que cuando había 6.000 bicis y solo 300 de ellas eran eléctricas (ahora son 3.000)? Lo que sí tendremos después de las polémicas con las pistas de patinaje sobre hielo de las últimas navidades, una nueva y sintética en el Parc d’Atraccions del Tibidabo, en previsión de que nunca jamás volvamos a saber qué es el invierno. Si no quieres pagar la entrada entera del parque, podrás entrar solo a la fantasía roller en polietileno por 5 €. Lo que no se extingue nunca jamás es el viento, así que ¡cuidado con salir volando cual Mary Poppins esta semana! Por si acaso, el Ayuntamiento ha cerrado los parques (porque siempre es más fácil cerrar que abrir).