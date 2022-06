El Ayuntamiento ha puesto sonómetros en 11 calles de Barcelona para estudiar si las declara “zonas acústicamente tensionadas” y busca medidas para reducir el ruido, que es el factor ambiental que más influye en la calidad de vida, después de la contaminación del aire. Con 122.000 asistentes cierra el Sónar, del que el 70% de los asistentes son localesmientras en el Primavera son solo el 35%. El PP ha arrasado a la izquierda en Andalucía con una abstención entre las rentas bajas muy preocupante, pero Colombia tendrá el primer gobierno de izquierdas de su historia. Mientras, el Instituto de investigación de la UAB ha hecho un estudio en el que detecta que en Barcelona el riesgo de pobreza ha aumentado un 35%.

35 años es lo que llevan esperando 13 víctimas del atentado de Hipercor que el Estado sigue sin reconocer. Una de ellas era un niño que perdió a sus padres, pero como no estaban casados, él no constó como huérfano. ¡Por fin tenemos carril bici por la Diagonal entre Passeig de Gràcia y Passeig Sant Joan! Aunque es probable que circulando haya algún accidente con un guiri porque la vuelta del turismo masivo es tal que el movimiento vecinal ha vuelto a manifestarse y el domingo paró un bus turístic durante media hora en Colón. Parecía que no, pero los males prepandémicos también vuelven.