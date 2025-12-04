Ojalá que sigamos así

Autónomas de mi alma, buenas noticias para bajar un escalón en este loco estrés prenavideño: Hacienda ha decidido que retrasa un año la maldición Verifactu porque Pedro Sánchez le había prometido a Carles Puigdemont que ampliaría el plazo para que las pymes (y nosotras, las muertas de hambre) digitalicen sus facturas. Dicho esto, podemos volver al temazo del mes, la peste porcina. No se transmite a humanos, pero igualmente no vayas a buscar el tió a Collserola ni te saltes las vallas que ponen que no pases, por favor. Mucho mejor darse un paseo por las luces de autor de la ciudad, que es lo que hice yo el domingo después de toparme con varias vallas el sábado en el Torrent dels Colobrers, y que, entre otras cosas, le han valido a Barcelona ser Capital Europea de la Navidad el 2026. Aunque ahora que lo pienso se nos va a petar aún más de turistas, ¡socorro! Como contrapartida se va The District, la feria inmobiliaria en la que los fondos de inversión disfrutaban de repartirse y zamparse el pastel de la vivienda en nuestras narices, a seguir de fiesta a Madrid, donde encaja mejor. Y cierra también la hormigonera que ADIF había plantado en las obras de la estación de la Sagrera, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, y que levantaba polvo y ruido que afectaba a las vecinas y al servicio de pediatría del CAP que hay al lado. En el balance de esta semana respiramos mejor.